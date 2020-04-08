Єрмак поговорив з американською представницею на актуальні теми: деталі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. У ході бесіди вони, зокрема, обговорили пандемію коронавірусу, війну на Донбасі й можливий транш від МВФ для України.
Першочергову увагу було приділено питанням протидії пандемії коронавірусу, повідомив Офіс Президента України.
До слова Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1736 людей
Андрій Єрмак висловив співчуття американцям у зв'язку з великими людськими втратами, які спричиняє вірус. Лише за минулу добу там померли 1 тисяча 736 людей, що є антирекордом для усього світу за весь час епідемії.
Крім того, глава ОПУ розповів американській дипломатці про ситуацію з війною на Донбасі, а також про стан переговорів щодо її завершення.
Також обговорювалася співпраця України і МВФ. Андрій Єрмак запевнив Крістіну Квін, що невдовзі відбудеться засідання Верховної Ради, де схвалять необхідні для продовження співпраці закони.
Коронавірус в Україні і США: порівняння
Враховуючи кількість населення, площу держав і економічний та соціальний розвиток, порівняння США і України у темпах поширення коронавірусу буде не зовсім коректним. Втім спробуємо відзначити лише кілька статистичних даних.
Станом на 8 квітня у США підтверджені понад 418 тисяч випадків зараження на коронавірус, в Україні – 1 тисяча 668 людей. У розрахунку на кількість населення, у США хворіє 1 людина з 778. За чим же покизником в Україні хворіє кожен з 22,3 тисячі людей.
У США від коронавірусу померли вже 14 тисяч 420 людей або 1 людина з 29 хворих. В Україні померли 52 осіб або ж 1 з 32 хворих.
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