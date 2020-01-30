Ермак прокомментировал возможную причастность Зеленского к анонимным телеграм-каналам

Владимир Зеленский не имеет никакого отношения к анонимным телеграм-каналам. Однако относительно Офиса Президента – то тут однозначно утверждать не стоит.

Официально ОП анонимных каналов не ведет, об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак во время встречи с журналистами, сообщает "НВ".

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Ермак отмечает, что ни он, ни еще один помощник Зеленского Сергей Шефир также не имеют анонимных телеграм-каналов.

Но Офис Президента – это большое количество людей. Я не могу за всех отвечать,

– уточнил он.

Так, Ермак не знает, есть ли телеграм-каналы у руководителя ОП Андрея Богдана, помощник Зеленского призвал журналистов узнать, кто стоит за этими каналами. Ермак подчеркнул, что "надо положить этому конец".

"Все эти предположения – это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей или не в нашей орбите и тому подобное, то в конечном случае, хотелось бы чтобы народ знал правду», – добавил он.

Ермак также добавил, что лично он не будет мешать возможному дальнейшему расследованию.

Что нужно знать об анонимных телеграм-каналах