Ермак прокомментировал возможную причастность Зеленского к анонимным телеграм-каналам
Владимир Зеленский не имеет никакого отношения к анонимным телеграм-каналам. Однако относительно Офиса Президента – то тут однозначно утверждать не стоит.
Официально ОП анонимных каналов не ведет, об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак во время встречи с журналистами, сообщает "НВ".
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Ермак отмечает, что ни он, ни еще один помощник Зеленского Сергей Шефир также не имеют анонимных телеграм-каналов.
Но Офис Президента – это большое количество людей. Я не могу за всех отвечать,
– уточнил он.
Так, Ермак не знает, есть ли телеграм-каналы у руководителя ОП Андрея Богдана, помощник Зеленского призвал журналистов узнать, кто стоит за этими каналами. Ермак подчеркнул, что "надо положить этому конец".
"Все эти предположения – это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей или не в нашей орбите и тому подобное, то в конечном случае, хотелось бы чтобы народ знал правду», – добавил он.
Ермак также добавил, что лично он не будет мешать возможному дальнейшему расследованию.
Что нужно знать об анонимных телеграм-каналах
- Они стали особенно популярными в 2019 году – там анонимно публикуют "сливы" про высокопоставленных лиц и политиках. Некоторая информация привела к громким отставкам топ-чиновников.
- В частности, в последние месяцы Пранкер Джокер активно общался с депутатами и чиновниками от имени их коллег. После переписок соответствующие скриншоты пранкер публиковал в социальных сетях.
- Так, на крючок Джокера в частности попадали нардепы от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Богдан Яременко, Роман Иванисов, Галина Третьякова, а также заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, Владимир Вятрович и мэр Чернигова Владислав Артошенко.
- Еще один телеграм-канал со "сливами" – "Темный рыцарь". Вероятно, он принадлежит кому-то из "слуг народа". Это лицо часто сливает в сеть информацию изнутри фракции.