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      Єрмак прокоментував можливу причетність Зеленського до анонімних телеграм-каналів

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      Зеленський не веде жоден з анонімних телеграм-каналів, — Єрмак / Getty images

      Володимир Зеленський не має жодного стосунку до анонімних телеграм-каналів. Однак щодо Офісу Президента – то тут однозначно стверджувати не варто.

      Офіційно ОП анонімних каналів не веде, про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, повідомляє "НВ".

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      Єрмак наголошує, що ні він, ані ще один помічник Зеленського Сергій Шефір також не мають анонімних телеграм-каналів.

      Але Офіс Президента – це велика кількість людей. Я не можу за всіх відповідати,
      – уточнив він.

      Так, Єрмак не знає, чи є телеграм-канали у керівника ОП Андрія Богдана Водночас помічник Зеленського закликав журналістів дізнатися, хто стоїть за цими каналами. Єрмак наголосив, що "треба покласти цьому край".

      "Усі ці припущення – це зараз точно президенту не потрібно. Точно мені це не потрібно. І якщо є якісь люди, які в нашій або не в нашій орбіті тощо, то в кінцевому випадку, хотілося б щоб народ знав правду», – додав він.

      Єрмак також додав, що він особисто він не заважатиме можливому подальшому розслідуванню.

      Що треба знати про анонімні телеграм-канали 

      • Вони стали особливо популярними в 2019 році – там анонімно публікують "зливи" про викопосадовців та політиків. Деяка інформація призвела до гучних відставок топ-чиновників.
      • Зокрема, останніми місяцями пранкер Джокер активно спілкувався з депутатами та чиновниками від імені їхніх колег. Після листувань відповідні скріншоти пранкер публікував у соціальних мережах.
      • Так, на гачок Джокера зокрема потрапляли нардепи від "Слуги народу" Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Богдан Яременко, Роман Іванісов, Галина Третьякова, а також заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, Володимир В'ятрович та мер Чернігова Владислав Артошенко.
      • Ще один телеграм-канал зі "зливами" – "Темний лицар". Ймовірно, він належить комусь зі "слуг народу". Ця особа часто зливає у мережу інформацію зсередини фракції.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Пранкер Джокер Андрій Єрмак
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