Єрмак прокоментував можливу причетність Зеленського до анонімних телеграм-каналів

Володимир Зеленський не має жодного стосунку до анонімних телеграм-каналів. Однак щодо Офісу Президента – то тут однозначно стверджувати не варто.

Офіційно ОП анонімних каналів не веде, про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, повідомляє "НВ".

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Єрмак наголошує, що ні він, ані ще один помічник Зеленського Сергій Шефір також не мають анонімних телеграм-каналів.

Але Офіс Президента – це велика кількість людей. Я не можу за всіх відповідати,

– уточнив він.

Так, Єрмак не знає, чи є телеграм-канали у керівника ОП Андрія Богдана Водночас помічник Зеленського закликав журналістів дізнатися, хто стоїть за цими каналами. Єрмак наголосив, що "треба покласти цьому край".

"Усі ці припущення – це зараз точно президенту не потрібно. Точно мені це не потрібно. І якщо є якісь люди, які в нашій або не в нашій орбіті тощо, то в кінцевому випадку, хотілося б щоб народ знав правду», – додав він.

Єрмак також додав, що він особисто він не заважатиме можливому подальшому розслідуванню.

Що треба знати про анонімні телеграм-канали