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      Пранкер Джокер – це наше відображення в дзеркалі, – Баканов

      397 Читать новость на русском
      Пранкер Джокер / telekritika.ua/uk

      Фейки і кіберзагрози є ключовими викликами для національної безпеки України, заявив голова СБУ Іван Баканов. Відповідаючи на питання про те, чи є пранкер Джокер одним із свідчень таких загроз, Баканов сказав, що "Джокер – це наше відображення в дзеркалі".

      "Якщо не говорити про агресію на сході країни, що триває, то інформаційні загрози сьогодні на першому місці. Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти, де правда, а де неправда дуже важко", – сказав Баканов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Баканов назвав пріоритети в діяльності СБУ

      Ще одним ключовим викликом для нацбезпеки голова СБУ назвав кіберзагрози. Тож пріоритет для спецслужби в цьому полі – захист інформаційних баз, в тому числі тих, які будуть в основі програми "Держава в смартфоні".

      "Спільно з РНБО, Кабінетом міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми сьогодні працюємо над цим питанням. Тобто, мова йде не тільки про девайси, а й про комунікації, які також повинні бути захищені", – сказав Баканов.

      Відповідаючи на питання про те, чи є пранкер Джокер одним із свідчень таких загроз, Баканов сказав:

      Джокер – це наше відображення в дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше повинні приділяти уваги політичній культурі в Україні в цілому, адже сьогодні їжу Джокеру дають саме політики. Ми всі повинні змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи.

      При цьому голова СБУ не уточнив, хто стоїть за Джокером.

      "Є бачення, звичайно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим (Джокером), немає сенсу", – сказав Баканов.

      Він підтвердив тезу про те, що цей процес бути інспірованим ззовні, і СБУ бачить ці зв’язки.

      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами

      Що відомо про пранкера Джокера? Останніми місяцями пранкер Джокер активно спілкувався з депутатами та чиновниками від імені їхніх колег. Після листувань відповідні скріншоти пранкер публікував у соціальних мережах. Так, на гачок Джокера зокрема потрапляли нардепи від "Слуги народу" Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Богдан Яременко, Роман Іванісов, Галина Третьякова, а також заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, Володимир В'ятрович та мер Чернігова Владислав Артошенко.

      останні листування джокера з чиновниками:
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Пранкер Джокер Кібербезпека СБУ Іван Баканов
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