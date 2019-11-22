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      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Вову треба заспокоїти, – Джокер опублікував листування із нардепом Іванісовим

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      Джокер листувався із нардепом Іванісовим / Фото з фейсбук-сторінки Іванісова

      Джокер опублікував листування із нардепом від "Слуги народу" Романом Іванісовим, який був засуджений за групове зґвалтування.

      Пранкер писав цього разу від імені високопоставленого чиновника, а фото листування опублікував у своєму телеграм-каналі.

      Знайте більше: "Я знаю, як це – з життям прощатися": злочин депутата Іванісова підтвердила жертва зґвалтування

      Так, "чиновник" пропонував Іванісову допомогу і попереджав, що йому «треба заспокоїти Вову». Ймовірно, мова про президента Володимира Зеленського.

      Іванісов, зі свого боку, закликає свого співрозмовника "зрозуміти, пробачити та захистити".

      Текст розмови з Іванісовим

      Іванісов: Зрозуміти, вибачити і захистити. З повагою!
      Джокер від імені високопосадовця з ОП: Як допомогти? Я не зацікавлений, щоб ти йшов до інших, ти або з нами, або мандат на стіл.
      - Я з тобою! Буду у вівторок, з повагою.
      - Мені Вову треба заспокоїти. Ти розумієш?
      - Так, я все поясню.
      - Людям як пояснити?
      - Мене замовили за великі гроші, я включив мегаекспертів.
      - Скільки тобі треба часу?
      - Якщо можна, я у вівторок приїду до вас, все поясню. Ви підкажете?
      - Так, ти мені потрібен. Але, бл**ь, треба людям щось говорити

      Зауважимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що на час проведення перевірки та з'ясування всіх обставин Іванісов має призупинити членство у фракції та партії. Президент Володимир Зеленський же наголосив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.

      Іванісов згвалтування
      Фото з телеграм-каналу "Джокера"

      Іванісов згвалтування
      Фото з телеграм-каналу Джокера 

      Що це за скандал навколо депутата Іванісова?
      У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі – за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. Тоді Роману Іванісову було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.

      Згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження   погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває.

      Що відомо про Романа Іванісова?

      • Народився 2 листопада 1978 року у Бердянську на Запоріжжі.
      • Закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу, має кваліфікацію "Юрист – спеціаліст". Навчання завершив дипломом з відзнакою.
      • Упродовж останніх 12 років активно працював на Рівненщині.
      • У 2010 році став депутатом Рівненської облради від партії Тимошенко "Батьківщина".
      • У 2012 році отримав посаду помічник народного депутата від партії Кличка УДАР.
      • У 2015 році балотувався до облради Рівненщини як член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
      • До Ради IX скликання пройшов завдяки перемозі в мажоритарному окрузі №153 (Рівненська область), його висувала партія "Слуга народу".
      • Проживає в Києві.
      • Є членом Комітету Ради з питань антикорупційної політики.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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