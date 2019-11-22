Вову треба заспокоїти, – Джокер опублікував листування із нардепом Іванісовим

Джокер опублікував листування із нардепом від "Слуги народу" Романом Іванісовим, який був засуджений за групове зґвалтування.

Пранкер писав цього разу від імені високопоставленого чиновника, а фото листування опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Так, "чиновник" пропонував Іванісову допомогу і попереджав, що йому «треба заспокоїти Вову». Ймовірно, мова про президента Володимира Зеленського.

Іванісов, зі свого боку, закликає свого співрозмовника "зрозуміти, пробачити та захистити".

Текст розмови з Іванісовим

Іванісов: Зрозуміти, вибачити і захистити. З повагою!

Джокер від імені високопосадовця з ОП: Як допомогти? Я не зацікавлений, щоб ти йшов до інших, ти або з нами, або мандат на стіл.

- Я з тобою! Буду у вівторок, з повагою.

- Мені Вову треба заспокоїти. Ти розумієш?

- Так, я все поясню.

- Людям як пояснити?

- Мене замовили за великі гроші, я включив мегаекспертів.

- Скільки тобі треба часу?

- Якщо можна, я у вівторок приїду до вас, все поясню. Ви підкажете?

- Так, ти мені потрібен. Але, бл**ь, треба людям щось говорити

Зауважимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що на час проведення перевірки та з'ясування всіх обставин Іванісов має призупинити членство у фракції та партії. Президент Володимир Зеленський же наголосив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.



Фото з телеграм-каналу "Джокера"



Фото з телеграм-каналу Джокера

Що це за скандал навколо депутата Іванісова?

У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі – за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. Тоді Роману Іванісову було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.



Згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває.

Що відомо про Романа Іванісова? Народився 2 листопада 1978 року у Бердянську на Запоріжжі.

Закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу, має кваліфікацію "Юрист – спеціаліст". Навчання завершив дипломом з відзнакою.

Упродовж останніх 12 років активно працював на Рівненщині.

У 2010 році став депутатом Рівненської облради від партії Тимошенко "Батьківщина".

У 2012 році отримав посаду помічник народного депутата від партії Кличка УДАР.

У 2015 році балотувався до облради Рівненщини як член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

До Ради IX скликання пройшов завдяки перемозі в мажоритарному окрузі №153 (Рівненська область), його висувала партія "Слуга народу".

Проживає в Києві.

Є членом Комітету Ради з питань антикорупційної політики.

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