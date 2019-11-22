Вову надо успокоить, – Джокер опубликовал переписку с нардепом Иванисовым

Джокер опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который был осужден за групповое изнасилование.

Пранкер писал в этот раз от имени высокопоставленного чиновника, а фото переписки опубликовал в своем телеграмм-канале.

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Так, "чиновник" предлагал Иванисову помощь и предупреждал, что ему "надо успокоить Вову". Вероятно, речь о президенте Владимире Зеленском.

Иванисов, со своей стороны, призывает своего собеседника "понять, простить и защитить".

Текст беседы с Иванисовым

Иванисов: Понять, простить и защитить. С уважением!

Джокер от имени высокопоставленного ОП: Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты шел к другим, ты либо с нами, либо мандат на стол.

– Я с тобой! Буду во вторник, с уважением.

– Мне Вову надо успокоить. Ты понимаешь?

– Да, я все объясню.

– Людям как объяснить?

– Меня заказали за большие деньги, я включил мегаэкспертов.

– Сколько тебе нужно времени?

– Если можно, я во вторник приеду к вам, все объясню. Вы подскажете?

– Да, ты мне нужен. Но, бл**ь, надо людям что-то говорить

Заметим, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что на время проведения проверки и выяснения всех обстоятельств Иванисов должен приостановить членство во фракции и партии. Президент Владимир Зеленский же отметил, что заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.



Фото из телеграмм-канала "Джокера​"



Фото из телеграмм-канала Джокер а

Что это за скандал вокруг депутата Иванисова?

В сети появилась информация, что в 1996 году действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Тогда Роману Иванисову было 17 лет. Впрочем, его судимость якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.



Впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Вместе с тем в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисов не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается.



Между тем в сети появляются документы, подтверждающие – Иванисов таки был осужден.

Что известно о Романе Иванисове?