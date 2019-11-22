16:30
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Вову надо успокоить, – Джокер опубликовал переписку с нардепом Иванисовым

      341 Читати новину українською
      Джокер переписывался с нардепом Иванисовым / Фото с фейсбук-страницы Иванисова

      Джокер опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который был осужден за групповое изнасилование.

      Пранкер писал в этот раз от имени высокопоставленного чиновника, а фото переписки опубликовал в своем телеграмм-канале.

      Знайте больше: "Я знаю, как это – с жизнью прощаться": преступление депутата Иванисова подтвердила жертва изнасилования

      Так, "чиновник" предлагал Иванисову помощь и предупреждал, что ему "надо успокоить Вову". Вероятно, речь о президенте Владимире Зеленском.

      Иванисов, со своей стороны, призывает своего собеседника "понять, простить и защитить".

      Текст беседы с Иванисовым

      Иванисов: Понять, простить и защитить. С уважением!
      Джокер от имени высокопоставленного ОП: Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты шел к другим, ты либо с нами, либо мандат на стол.
      – Я с тобой! Буду во вторник, с уважением.
      – Мне Вову надо успокоить. Ты понимаешь?
      – Да, я все объясню.
      – Людям как объяснить?
      – Меня заказали за большие деньги, я включил мегаэкспертов.
      – Сколько тебе нужно времени?
      – Если можно, я во вторник приеду к вам, все объясню. Вы подскажете?
      – Да, ты мне нужен. Но, бл**ь, надо людям что-то говорить

      Заметим, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что на время проведения проверки и выяснения всех обстоятельств Иванисов должен приостановить членство во фракции и партии. Президент Владимир Зеленский же отметил, что заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.

      Іванісов згвалтування
      Фото из телеграмм-канала "Джокера​"

      Іванісов згвалтування
      Фото из телеграмм-канала Джокер      а

      Что это за скандал вокруг депутата Иванисова?
      В сети появилась информация, что в 1996 году действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Тогда Роману Иванисову было 17 лет. Впрочем, его судимость якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.

      Впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Вместе с тем в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисов не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается.

      Между тем в сети появляются документы, подтверждающие – Иванисов таки был осужден.

      Что известно о Романе Иванисове?

      • Родился 2 ноября 1978 года в Бердянске на Запорожье.
      • Окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, имеет квалификацию "Юрист – специалист". Обучение завершил дипломом с отличием.
      • На протяжении последних 12 лет активно работал на Ровненщине.
      • В 2010 году стал депутатом Ровненского облсовета от партии Тимошенко "Батькивщина".
      • В 2012 году получил должность помощника народного депутата от партии Кличко УДАР.
      • В 2015 году баллотировался в облсовет Ровненской области как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
      • В Раду IX созыва прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровненская область), его выдвигала партия "Слуга народа".
      • Проживает в Киеве.
      • Является членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
      Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
      сегодня
      1413
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Скандал Верховная Рада Роман Иванисов Пранкер Джокер
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сегодня , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 613
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 310
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      203
      Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      сегодня , 11:56 Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      Василь Денисюк 527
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1875
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук