Вову надо успокоить, – Джокер опубликовал переписку с нардепом Иванисовым
Джокер опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который был осужден за групповое изнасилование.
Пранкер писал в этот раз от имени высокопоставленного чиновника, а фото переписки опубликовал в своем телеграмм-канале.
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Так, "чиновник" предлагал Иванисову помощь и предупреждал, что ему "надо успокоить Вову". Вероятно, речь о президенте Владимире Зеленском.
Иванисов, со своей стороны, призывает своего собеседника "понять, простить и защитить".
Текст беседы с Иванисовым
Иванисов: Понять, простить и защитить. С уважением!
Джокер от имени высокопоставленного ОП: Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты шел к другим, ты либо с нами, либо мандат на стол.
– Я с тобой! Буду во вторник, с уважением.
– Мне Вову надо успокоить. Ты понимаешь?
– Да, я все объясню.
– Людям как объяснить?
– Меня заказали за большие деньги, я включил мегаэкспертов.
– Сколько тебе нужно времени?
– Если можно, я во вторник приеду к вам, все объясню. Вы подскажете?
– Да, ты мне нужен. Но, бл**ь, надо людям что-то говорить
Заметим, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что на время проведения проверки и выяснения всех обстоятельств Иванисов должен приостановить членство во фракции и партии. Президент Владимир Зеленский же отметил, что заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.
Фото из телеграмм-канала "Джокера"
Фото из телеграмм-канала Джокера
Что это за скандал вокруг депутата Иванисова?
В сети появилась информация, что в 1996 году действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Тогда Роману Иванисову было 17 лет. Впрочем, его судимость якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
Впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Вместе с тем в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисов не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается.
Между тем в сети появляются документы, подтверждающие – Иванисов таки был осужден.
Что известно о Романе Иванисове?
- Родился 2 ноября 1978 года в Бердянске на Запорожье.
- Окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, имеет квалификацию "Юрист – специалист". Обучение завершил дипломом с отличием.
- На протяжении последних 12 лет активно работал на Ровненщине.
- В 2010 году стал депутатом Ровненского облсовета от партии Тимошенко "Батькивщина".
- В 2012 году получил должность помощника народного депутата от партии Кличко УДАР.
- В 2015 году баллотировался в облсовет Ровненской области как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
- В Раду IX созыва прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровненская область), его выдвигала партия "Слуга народа".
- Проживает в Киеве.
- Является членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
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