"Я знаю, как это – с жизнью прощаться": преступление Иванисова подтвердила жертва изнасилования

Жертва изнасилования, к которому причастен действующий народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Иванисов, рассказала подробности преступления: как именно все произошло, что пришлось пережить и как потом дело пытались "замять".

С женщиной удалось поговорить по телефону, пишут в ТСН. На момент преступления, в 1996 году, ей было 25, она имела двухлетнего ребенка, который до сих пор не знает о событиях того дня.

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Какие детали преступления рассказала жертва

► Сын мэра среди преступников и попытка "замять" дело.

Четверо парней силой затащили в автомобиль. Там ее били и насиловали: "У меня вся голова была "синяя" – в синяках".

Я стараюсь об этом не вспоминать. Не каждый знает, как человек чувствует себя перед смертью. А я знаю. Я знаю, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться,

– рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло, но на нее – жертву – постоянно давили, а дело хотели "спустить на тормозах".

"В машине было четверо людей. Двоим, кажется, по 16 лет было, еще двоим по 19, кажется. Среди них был сын мэра Бердянска, поэтому дело вели запорожские следователи – именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. Все в Куйбышеве об этом знали, а в меня плевали", – вспомнила детали женщина.

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► Почему виноватые были в тюрьмах такие короткие сроки?

"Все четверо получили различные сроки, но ни один не отсидел свой срок полностью", – рассказала жертва.

Они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. Из-за этого давления я писала какие-то просьбы, чтобы их отпустили. Это был ужас, а я лишь хотела все забыть,

– призналась женщина.

Заметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на время проведения проверки и выяснения всех обстоятельств Иванисов должен приостановить членство во фракции и партии. Президент Владимир Зеленский же подчеркнул, что заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.

Что это за скандал вокруг депутата Иванисова?В сети появилась информация, что в 1996 году действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ. Говорится о Романе Иванисове, которому тогда было 17 лет. Впрочем, его судимость якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.



Сам Иванисов все обвинения опровергает, однако в ГПУ 20 ноября генпрокурор Рябошапка подтвердил, что Иванисов отбывал наказание за изнасилование. А вот относительно погашения судимости официальной информации пока нет.

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