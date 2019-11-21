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      "Слуга народа" Роман Иванисов: что известно о его прошлом и судимости

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      Биография Романа Иванисова / 24 канал

      Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов попал в скандал из-за вероятной судимости за изнасилование несовершеннолетней. Официальной информации относительно его пребывания в тюрьме пока нет, однако из фракции и партии его уже готовы исключить. Почему – читайте ниже.

      Биография

      Роману Иванисову 41 год. Он родился в городе Бердянске на Запорожье. В 1995 году окончил школу, через пять лет – Бердянский университет менеджмента и бизнеса и получил квалификацию "Юрист – специалист".

      Важно: "Слуга народа" Иванисов все же был осужденным: в сети появился документ

      В 2001-2015 годах был предпринимателем, а следующие 10 лет – генеральным директором и учредителем ООО "Укр Нафта Пром – Альянс".

      По данным портала Честно, с 2016 года – соучредитель и главный юрист в ООО “ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС”, с того же года – соучредитель ООО “Санрайз медикал”. В 2016-2017 годах был руководителем ООО “Костопильагроинвест”. С 2006 года – соучредитель дочернего предприятия “Аква Волынь”.

      В 2010 баллотировался в Ровенский областной совет от "Батькивщины" и стал депутатом.

      По информации базы помощников нардепов "Прихвостни", Роман Иванисов на общественных началах был у Виталия Чугунникова, народного депутата Украины Верховной рады VII созыва в 2012-2014 годах от фракции "УДАР" Виталия Кличко.


      Роман Иванисов был помощником нардепа от "УДАРа" Виталия Чугунникова / фото с фейсбук - страницы

      В 2015 попытался во второй раз стать депутатом облсовета от "БПП", однако не смог.

      На время баллотирования в Верховную Раду в 2019 году – главный юрист фирмы "Проф Дез Контроль Плюс".

      Семья

      Жена – Марина Иванисова. Супруги имеют двух сыновей – Даниила и Марка, 2008 и 2014 годов рождения.

      Жена была физическим лицом предпринимателем с января по октябрь 2015 года. Основной вид деятельности: деятельность в области права. Другими видами деятельности предпринимательницы указано предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества и деятельность посредников в торговле товарами широкого и другого ассортимента.

      Выборы 2019

      Роман Иванисов баллотировался от партии "Слуга народа" по 153 округу, который охватывает часть Ровно, город Острог, Гощанский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы.

      Он с большим отрывом победил Юрия Вознюка, который был депутатом от округа в предыдущих двух созывах.

      За него проголосовали 28 тысяч 600 избирателей, что составило 35,91%.


      Роман Иванисов победил в округе на Ровенщине / скриншот с сайта ЦИК

      Иванисов является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

      Скандал с изнасилованием

      О судимости нардепа Иванисова сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.

      Из этого срока Иванисов 2 года 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе. А потом его оправдал президент Леонид Кучма. Такой документ обнародовали в телеграмм-канале "Крокодил". Правда, в нем нет сведений о статье, по которой отсидел Иванисов.


      Указ президента Кучмы о помиловании Иванисова / фото из телеграмм канала "Крокодил"

      Об этом: "Слуга народа" Иванисов все же был осужденным: в сети появился документ

      Информация сразу же вызвала резонанс. Одним из первых на нее отреагировал председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. По его мнению, Иванисов должен покинуть фракцию и партию. Такого же мнения придерживается и президент: он пообещал заставить сложить мандат Иванисова, если тот таки причастен к надругательству над ребенком.

      Подробнее: Иванисова исключат из партии и фракции "Слуги народа"

      В то же время Арахамия отметил: Если информация о сроке за изнасилование ложная, Иванисова восстановят. Но для этого нужно проверить данные.

      Сложность проверки, как сказал глава фракции, банально в том, что все дела в 1996 году вели на бумаге. Из-за отсутствие одного общего реестра быстро узнать правду о прошлом Иванисова не получится.

      Реакция самого Иванисова

      Роман Иванисов заявил, что решил приостановить свое членство в парламентской фракции "Слуга народа". Делает он это, чтобы не ставить под удар всю фракцию. Но саму ситуацию он считает "грязной игрой", которую кто-то специально против него заказал. Об этом говорится в его сообщении на Фейсбуке.

      К теме: В ГПУ еще не могут подтвердить, что нардеп Иванисов погасил свою судимость

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Давид Арахамия Слуга народа Роман Иванисов
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