"Слуга народу" Роман Іванісов: що відомо про його минуле та судимість

Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов потрапив у скандал через ймовірну судимість за зґвалтування неповнолітньої. Офіційної інформації щодо його перебування у в'язниці поки немає, однак з фракції і партії його вже готові виключити. Чому – читайте у матеріалі.

Біографія

Романові Іванісову 41 рік. Він народився у місті Бердянську на Запоріжжі. У 1995 році закінчив школу, через п’ять років – Бердянський університет менеджменту і бізнесу і отримав кваліфікацію "Юрист – спеціаліст".

Важливо: "Слуга народу" Іванісов усе ж був засудженим: у мережі з'явився документ

У 2001-2015 роках був підприємцем, а наступні 10 років – генеральним директором та засновником ТОВ "Укр Нафта Пром – Альянс".

За даними порталу Чесно, з 2016 року – співзасновник та головний юрист у ТОВ "Проф Дез Контроль Плюс", з того ж року – співзасновник ТОВ "Санрайз медікал". У 2016-2017 роках був керівником ТОВ "Костопільагроінвест". З 2006 року – співзасновник дочірнього підприємства "Аква Волинь".

У 2010-му балотувався до Рівненської обласної ради від "Батьківщини" і став депутатом.

За інформацією бази помічників нардепів "Посіпаки", Роман Іванісов на громадських засадах був помічником Віталія Чугуннікова, народного депутата VII скликання у 2012-2014 роках від фракції "УДАР".



Роман Іванісов був помічником нардепа від "УДАРу" Віталія Чугуннікова / фото з фейсбук-сторінки

У 2015-му спробував вдруге стати депутатом облради, цього разу від "БПП", однак не зміг.

На час балотування до Верховної Ради у 2019 році – головний юрист фірми "Проф Дез Контроль Плюс".

Родина

Дружина – Марина Іванісова. Подружжя має двох синів – Даниїла та Марка, 2008-го та 2014-го років народження.

Дружина була підприємицею із січня до жовтня 2015 року. Основний вид діяльності: діяльність у сфері права. Іншими видами діяльності підприємниці вказано надання в оренду рухомого і нерухомого майна та діяльність посередників у торгівлі товарами широкого та іншого асортиментів.

Вибори 2019

Роман Іванісов балотувався від партії "Слуга народу" по 153 округу, що охоплює частину Рівного, місто Острог, Гощанський, Корецький, Острозький і Рівненський райони.

Він із великим відривом переміг Юрія Вознюка, який був депутатом від округу у попередніх двох скликаннях.

За нього проголосували 28 тисяч 600 виборців, що склало – 35,91%.



Роман Іванісов переміг в окрузі на Рівненщині / скріншот із сайту ЦВК

Іванісов є членом Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Скандал зі зґвалтуванням

Про судимість нардепа Іванісова повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3-ох з половиною років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб.

З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі. А потім його виправдав президент Леонід Кучма. Такий документ оприлюднили у телеграм-каналі "Крокодил". Щоправда, у ньому немає інформації про статтю, за якою відсидів Іванісов.



Указ президента Кучми про помилування Іванісова / фото з телеграм-каналу "Крокодил"

Про це: "Слуга народу" Іванісов усе ж був засудженим: у мережі з'явився документ

Інформація одразу ж спричинила резонанс. Одним з перших на неї зреагував голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. На його думку, Іванісов мусить залишити фракцію і партію. Такої ж думки притримується і президент: він пообіцяв змусити скласти мандат Іванісова, якщо той таки причетний до наруги над дитиною.

Детальніше: Іванісова виключать з партії та фракції "Слуги народу"

Водночас Арахамія зазначив: якщо інформація про строк за зґвалтування неправдива, Іванісова поновлять. Але для цього потрібно перевірити дані.

Складність перевірки, як сказав голова фракції, банально у тому, що всі справи у 1996 році вели на папері. Через відсутність одного загального реєстру швидко дізнатися правду про минуле Іванісова не вийде.

Реакція самого Іванісова

Роман Іванісов заявив, що вирішив призупинити своє членство у парламентській фракції "Слуга народу". Робить він це, щоб не ставити під удар усю фракцію. Але саму ситуацію він вважає "брудною грою", яку хтось спеціально проти нього замовив. Про це йдеться у його дописі на фейсбуці.

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