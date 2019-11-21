"Слуга народу" Іванісов усе ж був засудженим: у мережі з'явився документ

Цілком імовірно, що поки ще народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у 1996 році був засудженим, однак у тому ж році його помилував другий президент України Леонід Кучма.

Про це свідчить указ президента від 29 листопада 1996 року, який оприлюднив телеграм-канал "Крокодил". У документі мовиться про деякого Іванісова Романа Валерійовича 1978 року народження.

Важливо! Іванісова виключать з партії та фракції "Слуги народу"

21 березня 1996 року його засудив Пологівський райсуд Запорізької області. Проте він відбув лише частину міри покарання. Другу частину, згідно з указом президента Кучми про помилування, йому замінили на умовну з іспитовим терміном 2 роки. За якою статтєю відбував покарання Іванісов, інформації немає.

Щодо причин помилування, президент узяв до уваги:

характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину,

сімейний стан засудженого,

поведінку та ставлення до праці як до злочину, так і після засудження,

термін відбування покарання,

покриття шкоди,

думку адміністрації виправно-трудової та інших громадських і державних установ,

висновки Генпрокуратури та МВС.



Указ президента Кучми про помилування Іванісова

Що відомо про скандал навколо Романа Іванісова

Суть справи

Журналіст журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі. Його звинувачували за статтями про зґвалтування неповнолітньої та зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. На момент злочину Іванісову було 17 років.

За словами Бутусова, чинний нардеп відбув покарання (2 роки і 6 місяців) у колонії в Маріуполі. Тому його судимість було погашено. У зв’язку з цим, він має право бути народним депутатом.

Сам Іванісов усі ці обвинувачення спростовує та називає їх "замовною чорнухою".

Що кажуть у ГПУ

На брифінгу 20 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, тому сьогодні його можна вважати несудимим. Рябоапка додав, що перевіряла погашення судимості нардепа не ГПУ, а інші правоохоронні органи.

Згодом у ГПУ зробили офіційну заяву, що ці слова Рябошапки не є підтвердженими. Відомство сьогодні здійснює перевірку щодо цієї справи, а результати її повідомлять пізніше.

Що кажуть у пропрезидентській фракції "Слуга народу" та сам президент Зеленський

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на час проведення всебічної перевірки та з’ясування всіх обставин Іванісов має призупинити членство у фракції та партії. Але у разі спростування інформації про згвалтування його перебування буде повнолено.

Президент Володимир Зеленський, зі свого, боку наголосив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.

До речі! Іванісов призупиняє членство у фракції "Слуга народу" через скандал із судимістю

Що відомо про Романа Іванісова: коротко