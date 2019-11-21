"Слуга народа" Иванисов все же был осужденным: в сети появился документ
Вполне вероятно, что пока еще народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1996 году был осужденным, однако в том же году его помиловал второй президент Украины Леонид Кучма.
Об этом свидетельствует указ президента от 29 ноября 1996 года, который обнародовал телеграмм-канал "Крокодил". В документе говорится о некоем Иванисове Романе Валерьевиче 1978 года рождения.
Важно! Иванисова исключат из партии и фракции "Слуги народа"
21 марта 1996 года его осудил Пологовский райсуд Запорожской области. Однако он отбыл лишь часть наказания. Вторую часть, согласно указу президента Кучмы о помиловании, ему заменили на условное с испытательным сроком 2 года.
По какой статье отбывал наказание Иванисов, информации нет.
Относительно причин помилования, президент принял во внимание:
- характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
- семейное положение осужденного,
- поведение и отношение к труду как до преступления, так и после осуждения,
- срок отбывания наказания,
- покрытие ущерба,
- мнение администрации исправительно-трудовой и других общественных и государственных учреждений,
- выводы Генпрокуратуры и МВД.
Указ президента Кучмы о помиловании Иванисова
Что известно о романе Иванисове: коротко
- Родился 2 ноября 1978 года в Бердянске на Запорожье.
- Окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, имеет квалификацию "Юрист – специалист". Обучение завершил дипломом с отличием.
- На протяжении последних 12 лет активно работал на Ровенщине.
- В 2010 году стал депутатом Ровенского облсовета от партии Тимошенко "Батькивщина".
- В 2012 году получил должность помощник народного депутата от партии Кличко УДАР.
- В 2015 году баллотировался в облсовет Ровенщины как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
- До Рады IX созыва прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровенская область), его выдвигала партия "Слуга народа".
- Проживает в Киеве.
- Является членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.