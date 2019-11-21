"Слуга народа" Иванисов все же был осужденным: в сети появился документ

Вполне вероятно, что пока еще народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1996 году был осужденным, однако в том же году его помиловал второй президент Украины Леонид Кучма.

Об этом свидетельствует указ президента от 29 ноября 1996 года, который обнародовал телеграмм-канал "Крокодил". В документе говорится о некоем Иванисове Романе Валерьевиче 1978 года рождения.

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21 марта 1996 года его осудил Пологовский райсуд Запорожской области. Однако он отбыл лишь часть наказания. Вторую часть, согласно указу президента Кучмы о помиловании, ему заменили на условное с испытательным сроком 2 года.

По какой статье отбывал наказание Иванисов, информации нет.

Относительно причин помилования, президент принял во внимание:

характер и степень общественной опасности совершенного преступления,

семейное положение осужденного,

поведение и отношение к труду как до преступления, так и после осуждения,

срок отбывания наказания,

покрытие ущерба,

мнение администрации исправительно-трудовой и других общественных и государственных учреждений,

выводы Генпрокуратуры и МВД.



Указ президента Кучмы о помиловании Иванисова

Что известно о романе Иванисове: коротко