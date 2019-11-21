17:30
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      "Слуга народа" Иванисов все же был осужденным: в сети появился документ

      137 Читати новину українською
      Роман ванисов / Фото из открытых источников

      Вполне вероятно, что пока еще народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1996 году был осужденным, однако в том же году его помиловал второй президент Украины Леонид Кучма.

      Об этом свидетельствует указ президента от 29 ноября 1996 года, который обнародовал телеграмм-канал "Крокодил". В документе говорится о некоем Иванисове Романе Валерьевиче 1978 года рождения.

      Важно! Иванисова исключат из партии и фракции "Слуги народа"

      21 марта 1996 года его осудил Пологовский райсуд Запорожской области. Однако он отбыл лишь часть наказания. Вторую часть, согласно указу президента Кучмы о помиловании, ему заменили на условное с испытательным сроком 2 года.

      По какой статье отбывал наказание Иванисов, информации нет.

      Относительно причин помилования, президент принял во внимание:

      • характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
      • семейное положение осужденного,
      • поведение и отношение к труду как до преступления, так и после осуждения,
      • срок отбывания наказания,
      • покрытие ущерба,
      • мнение администрации исправительно-трудовой и других общественных и государственных учреждений,
      • выводы Генпрокуратуры и МВД.

      Помилування, Слуга народу, Іванісов, зґвалтування,указ, Кучма
      Указ президента Кучмы о помиловании Иванисова

      Что известно о романе Иванисове: коротко

      • Родился 2 ноября 1978 года в Бердянске на Запорожье.
      • Окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, имеет квалификацию "Юрист – специалист". Обучение завершил дипломом с отличием.
      • На протяжении последних 12 лет активно работал на Ровенщине.
      • В 2010 году стал депутатом Ровенского облсовета от партии Тимошенко "Батькивщина".
      • В 2012 году получил должность помощник народного депутата от партии Кличко УДАР.
      • В 2015 году баллотировался в облсовет Ровенщины как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
      • До Рады IX созыва прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровенская область), его выдвигала партия "Слуга народа".
      • Проживает в Киеве.
      • Является членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      32855
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Леонид Кучма Криминальные новости Скандал Слуга народа Роман Иванисов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 442
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 104
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      336
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 330
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сегодня , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 813
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук