Из-за скандала с судимостью нардепа Романа Иванисова исключат из партии и фракции "Слуги народа". Если после проверки достоверности инцидента, окажется, что информация не соответствует действительности, его восстановят.

Об этом на брифинге сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, чтобы исключить нардепа из фракции нужно утвердить изменения в положение о фракции "Слуги народа". Это планируют сделать в ближайшее время.

Сейчас все в округах, поэтому это невозможно физически. Но на следующей неделе фракция соберется и мы исключим Иванисова. Что касается партии, то из нее могут исключить только на съезде,

– добавил Арахамия.

Он отметил, что выйти из фракции изъявил желание сам Иванисов.

Арахамия считает, что хотя юридически человек, отбывший наказание, может быть народным депутатом, их партии такие не требуется.

Глава фракции сообщил, что всех кандидатов в народные депутаты проверяли. Но о судимости не могли знать, так как после отбытия наказания в справке делают запись "судимости нет".

"Это дело 1996 года, и проблема в том, что нет бумаг. Все же на бумаге было – не было реестров, были журналы так называемые", – добавил он.

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Арахамия также сообщил, что представитель Иванисова едет за такими журналами в Мариупольскую колонию, где нардеп якобы отбывал наказание.

Сама фракция также занимается вопросом, направляя официальные запросы в ГПУ, МВД, СБУ с просьбой проверить обвинения и предоставить информацию по делу.

Что известно о судимости Иванисова

Накануне СМИ сообщили, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Из этого срока Иванисов 2 года 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

Что говорят в ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, поэтому на сегодня считается несудимым. Впоследствии в генпрокуратуре опровергли такое заявление Рябошапки, отметив, что сейчас идет проверка информации.

Что говорит сам Иванисов

Нардеп отрицает свою судимость в Фейсбуке, опубликовав фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление такой информации он назвал "заказной чернухой". Впоследствии он сообщил, что приостановит членство во фракции.