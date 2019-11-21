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      Іванісова виключать з партії та фракції "Слуги народу"

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      Арахамія повідомив, що Іванісова виключать з фракції / akcenty.com.ua

      Через скандал зі судимістю нардепа Романа Іванісова виключать з партії та фракції "Слуги народу". Якщо після перевірки достовірності інциденту, виявиться, що інформація неправдива, його поновлять.

      Про це на брифінгу повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Читайте також: Іванісов призупиняє членство у фракції "Слуга народу" через скандал із судимістю

      За його словами, щоб виключити нардепа з фракції потрібно затвердити зміни до положення про фракцію "Слуги народу".  Це планують зробити найближчим часом.

      Зараз всі на округах, тому це неможливо фізично. Але наступного тижня фракція збереться і ми виключимо Іванісова. Щодо партії, то з неї можуть виключити лише на з’їзді,
      – додав Арахамія.

      Він зазначив, що вийти з фракції виявив бажання сам Іванісов.

      Арахамія вважає, що хоча юридично людина, яка відбула покарання, може бути народним депутатом, їхній партії таких не потрібно.

      Голова фракції повідомив, що всіх кандидатів у народні депутати перевіряли. Але про судимість не могли знати, тому що після відбуття покарання у довідці зроблять запис "судимості немає".

      "Це справа 1996 року, і проблема в тому, що немає паперів. Все ж на паперах було – не було реєстрів, були журнали так звані", – додав він.

      До теми: Зеленський змусить Іванісова скласти мандат, якщо його судимість підтвердиться

      Арахамія також повідомив, що представник Іванісова їде за такими журналами до Маріупольської колонії, де нардеп нібито відбував покарання.

      Сама фракція також займається питанням, скеровуючи офіційні запити до ГПУ, МВС, СБУ з проханням перевірити звинувачення та надати інформацію щодо справи.

      Що відомо про судимість Іванісова

      Напередодні ЗМІ повідомили, що 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.

      Що кажуть у ГПУ

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тому на сьогодні вважається несудимим. Згодом у генпрокуратурі спростували таку заяву Рябошапки, зазначивши що наразі триває перевірка інформації.

      Що каже сам Іванісов

      Нардеп заперечив свою судимість на фейсбуці, опублікувавши фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу такої інформації він назвав "замовною чорнухою". Згодом він повідомив, що призупинить членство у фракції.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Роман Іванісов
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