"Я знаю, як це – з життям прощатися": злочин депутата Іванісова підтвердила жертва зґвалтування

Жертва зґвалтування, до якого причетний чинний народний депутат України від "Слуги народу" Роман Іванісов, розповіла подробиці злочину: як саме усе сталося, що довелося пережити та як потім справу намагалися "зам'яти".

З жінкою вдалося поговорити телефоном, пишуть у ТСН. На момент злочину, у 1996 році, їй було 25, вона мала дворічну дитину, яка досі не знає про події того дня.

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Які деталі злочину розповіла жертва

► Син мера серед злочинців і спроба "зам'яти" справу.

Четверо хлопців силоміць затягнули до автомобіля. Там її били та ґвалтували: "У мене вся голова була "синя" – у синцях".

Я намагаюся про це не згадувати. Не кожен знає, як людина почувається перед смертю. А я знаю. Я знаю, як це – з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися,

– розповіла жінка.

За її словами, злочин набув розголосу у Куйбишеві, де все і сталося, але на неї – жертву – постійно тиснули, а справу хотіли "спустити на гальмах".

"В машині було четверо людей. Двом, здається, по 16 років було, ще двом по 19, здається. Серед них був син мера Бердянська, тому справу вели запорізькі слідчі – саме із Запоріжжя, бо в Куйбишеві у нас все хотіли зам'яти. Всі у Куйбишеві про це знали, а в мене плювали", – пригадала деталі жінка.

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► Чому винні були у в'язницях такі короткі строки?

"Всі четверо отримали різні терміни, але жоден не відсидів свій термін повністю", – розповіла жертва.

Вони до мене приїздили по черзі кожного дня, дзвонили, тероризували. Через цей тиск я писала якісь прохання, щоб їх відпустили. Це був жах, а я лише прагнула все забути,

– зізналася жінка.

Зауважимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що на час проведення перевірки та з'ясування всіх обставин Іванісов має призупинити членство у фракції та партії. Президент Володимир Зеленський же наголосив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.

Що це за скандал навколо депутата Іванісова? У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі – за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. Мовиться про Романа Іванісова, якому тоді було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.



Сам Іванісов усі обвинувачення спростовує, однак у ГПУ 20 листопада генпрокурор Рябошапка підтвердив, що Іванісов відбував покарання за зґвалтування. А от щодо погашення судимості офіційної інформації наразі немає.

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