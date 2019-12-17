Пранкер Джокер – это наше отражение в зеркале, – Баканов

Фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности Украины, заявил глава СБУ Иван Баканов. Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер Джокер одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал, что "Джокер – это наше отражение в зеркале".

"Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где ложь, очень трудно", – сказал Баканов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Еще одним ключевым вызовом для нацбезопасности глава СБУ назвал киберугрозы. Поэтому приоритет для спецслужбы в этом поле – защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне".

"Совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые тоже должны быть защищены", – сказал Баканов.

Отвечая на вопрос о том, является пранкер Джокер одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал:

Джокер – это наше отражение в зеркале. И здесь, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимание политической культуре в Украине в целом, так как сегодня еду Джокеру дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы.

При этом глава СБУ не уточнил, кто стоит за Джокером.

"Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим (Джокером), нет смысла", – сказал Баканов.

Он подтвердил тезис о том, что этот процесс мог быть инспирирован извне, и СБУ видит эти связи.

Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

Что известно о пранкере Джокере? В последние месяцы пранкер Джокер активно общался с депутатами и чиновниками от имени их коллег. После переписок соответствующие скриншоты пранкер публиковал в социальных сетях. Так, на крючок Джокера в частности попадали нардепы от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Богдан Яременко, Роман Иванисов, Галина Третьякова, а также заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, Владимир Вятрович и мэр Чернигова Владислав Артошенко.