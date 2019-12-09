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      Джокер написал Холодницкому: председатель САП сам рассказал о содержании переписки

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      Холодницкий прокомментировал переписку с Джокером / Коллаж 24 канала

      Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что переписывался с пранкером, который называет себя Джокером. Тот вроде бы пообещал предоставить собранную о политиках и чиновников информацию. Однако, передаст или нет, использовать ее в уголовным производствах – невозможно.

      Представился Джокером, писал под ником с фотографией Генерального прокурора и говорил, что имеет много информации: так описал свою переписку с пранкером председатель САП Назар Холодницкий в эфире ICTV.

      Вспомните, недавно  Джокер слил очередные тайны жизни "слуг народа": скандал вокруг избрания замены Яременко

      На мою просьбу выдать информацию нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает,
      – сказал Холодницкий.

      Примечательно, что Джокер немедленно отреагировал в своем телеграмм-канале на слова Холодницкого: мол, почему это некоторые люди так любят рассказывать подробности личной жизни.

      Холодницкий в том же эфире рассказал, что знает о попытках пранкера разыграть нардепов от его имени. Например, Джокер писал Юрию Корявченкову ("Юзик"), но пранк не удался – депутат имел настоящий номер главы САП. К тому же, пранкер писал на русском, а Холодницкий утверждает, что переписывается только на украинском.

      Холодницкий, к слову, считает, что пранкы в украинской политике – тренд 2019 года, и за ними может стоять не один человек, а целая команда.

      При этом руководитель САП подчеркнул: использовать материалы пранкера в уголовных процессах пока невозможно – ни один закон такого не предусматривает.

      самые громкие скандалы с переписками джокера

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      Теги: Назар Холодницкий САП Пранкер Джокер Новости Украины
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