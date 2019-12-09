Джокер написал Холодницкому: председатель САП сам рассказал о содержании переписки

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что переписывался с пранкером, который называет себя Джокером. Тот вроде бы пообещал предоставить собранную о политиках и чиновников информацию. Однако, передаст или нет, использовать ее в уголовным производствах – невозможно.

Представился Джокером, писал под ником с фотографией Генерального прокурора и говорил, что имеет много информации: так описал свою переписку с пранкером председатель САП Назар Холодницкий в эфире ICTV.

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На мою просьбу выдать информацию нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает,

– сказал Холодницкий.

Примечательно, что Джокер немедленно отреагировал в своем телеграмм-канале на слова Холодницкого: мол, почему это некоторые люди так любят рассказывать подробности личной жизни.

Холодницкий в том же эфире рассказал, что знает о попытках пранкера разыграть нардепов от его имени. Например, Джокер писал Юрию Корявченкову ("Юзик"), но пранк не удался – депутат имел настоящий номер главы САП. К тому же, пранкер писал на русском, а Холодницкий утверждает, что переписывается только на украинском.

Холодницкий, к слову, считает, что пранкы в украинской политике – тренд 2019 года, и за ними может стоять не один человек, а целая команда.

При этом руководитель САП подчеркнул: использовать материалы пранкера в уголовных процессах пока невозможно – ни один закон такого не предусматривает.

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