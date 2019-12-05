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      Драка в Раде: Джокер показал ссору Лероса с Верещук

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      Почему поссорились Лерос и Верещук / Коллаж 24 канала

      Пранкер Джокер опубликовал скриншоты переписки во внутреннем чате фракции "Слуга народа", свидетельствующие о ссоре ее членов Гео Лероса и Ирины Верещук. Именно из-за этой ссоры, в частности за оскорбления в адрес Верещук, на Лероса в Раде с кулаками набросился его коллега Максим Бужанский.

      После драки в парламента Лерос уверял, что не оскорблял Верещук, а использование ненормативной лексики в переписке во внутрифракционном чате было эмоциональной реакцией на один из пунктов повестки дня. В то же время Верещук требует извинений за такое поведение.

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      Во внутреннем чате "слуг" SLUGA SPEAKERS народный депутат Евгения Кравчук написала следующее:

      "В ближайшее время поставим вопрос, чтобы все, кто имеет большое желание ходить на эти каналы (имеются в виду NewsOne, Zik и 112 канал) – на важнейшие вечерние эфиры".

      Так, возможно, тех, кто не слушают позицию партии, исключаем на*уй, как бы,
      – ответил на это Лерос.

      К этой теме присоединилась Верещук, которая написала: "Да, я хожу на NewsOne. Если у кого есть вопросы, прошу мне их задать лично завтра. Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео".

      "Не*уй делать", – ответил Лерос своей коллеге.

      "Надеюсь, Вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если Вы на такое способны", – среагировала Верещук.

      К теме: Драка "слуг народа" в Раде: что о ее участнике знает пранкер Джокер

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Максим Бужанский Ирина Верещук Пранкер Джокер Скандал
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