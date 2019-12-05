Драка в Раде: Джокер показал ссору Лероса с Верещук

Пранкер Джокер опубликовал скриншоты переписки во внутреннем чате фракции "Слуга народа", свидетельствующие о ссоре ее членов Гео Лероса и Ирины Верещук. Именно из-за этой ссоры, в частности за оскорбления в адрес Верещук, на Лероса в Раде с кулаками набросился его коллега Максим Бужанский.

После драки в парламента Лерос уверял, что не оскорблял Верещук, а использование ненормативной лексики в переписке во внутрифракционном чате было эмоциональной реакцией на один из пунктов повестки дня. В то же время Верещук требует извинений за такое поведение.

Депутаты устроили драку в Раде: подробности конфликта

Во внутреннем чате "слуг" SLUGA SPEAKERS народный депутат Евгения Кравчук написала следующее:

"В ближайшее время поставим вопрос, чтобы все, кто имеет большое желание ходить на эти каналы (имеются в виду NewsOne, Zik и 112 канал) – на важнейшие вечерние эфиры".

Так, возможно, тех, кто не слушают позицию партии, исключаем на*уй, как бы,

– ответил на это Лерос.

К этой теме присоединилась Верещук, которая написала: "Да, я хожу на NewsOne. Если у кого есть вопросы, прошу мне их задать лично завтра. Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео".

"Не*уй делать", – ответил Лерос своей коллеге.

"Надеюсь, Вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если Вы на такое способны", – среагировала Верещук.

К теме: Драка "слуг народа" в Раде: что о ее участнике знает пранкер Джокер