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      Бійка в Раді: Джокер показав сварку Лероса з Верещук

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      Чому посварилися Лерос і Верещук / Колаж 24 каналу

      Пранкер Джокер опублікував скріншоти листування у внутрішньому чаті фракції "Слуга народу", що свідчать про сварку її членів Гео Лероса та Ірини Верещук. Саме через цю сварку, зокрема через образи на адресу Верещук, на Лероса в Раді з кулаками накинувся його колега Максим Бужанський.

      Після бійки в парламенту Лерос запевняв, що не ображав Верещук, а використання ненормативної лексики в листуванні у внутрішньофракційному чаті було емоційною реакцією на один із пунктів порядку денного. Водночас Верещук вимагає вибачень за таку поведінку.

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      У внутрішньому чаті "слуг" SLUGA SPEAKERS народна депутатка Євгенія Кравчук написала таке:

      "Найближчим часом поставимо питання, щоб усі, хто має велике бажання ходити на ці канали (маються на увазі NewsOne, Zik та 112 канал) – на найважливіші вечірні ефіри".

      Так, можливо, тих, хто не слухають позицію партії, виключаємо на*уй, як би,
      – відповів на це Лерос.

      До цієї теми долучилася Верещук, яка написала: "Так, я ходжу на NewsOne. Якщо у когось є питання, прошу мені їх поставити особисто завтра. Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео".

      "Не*уй робити", – відповів Лерос своїй колезі.

      "Сподіваюся, Ви знайдете час вибачитися за мати, а решта – все обговоримо спокійно і виважено, якщо Ви на таке здатні", – зреагувала Верещук.

      До теми: Бійка "слуг народу" в Раді: що про її учасника знає пранкер Джокер

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Максим Бужанський Ірина Верещук Скандал Пранкер Джокер
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