Бійка в Раді: Джокер показав сварку Лероса з Верещук

Пранкер Джокер опублікував скріншоти листування у внутрішньому чаті фракції "Слуга народу", що свідчать про сварку її членів Гео Лероса та Ірини Верещук. Саме через цю сварку, зокрема через образи на адресу Верещук, на Лероса в Раді з кулаками накинувся його колега Максим Бужанський.

Після бійки в парламенту Лерос запевняв, що не ображав Верещук, а використання ненормативної лексики в листуванні у внутрішньофракційному чаті було емоційною реакцією на один із пунктів порядку денного. Водночас Верещук вимагає вибачень за таку поведінку.

Депутати влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту

У внутрішньому чаті "слуг" SLUGA SPEAKERS народна депутатка Євгенія Кравчук написала таке:

"Найближчим часом поставимо питання, щоб усі, хто має велике бажання ходити на ці канали (маються на увазі NewsOne, Zik та 112 канал) – на найважливіші вечірні ефіри".

Так, можливо, тих, хто не слухають позицію партії, виключаємо на*уй, як би,

– відповів на це Лерос.

До цієї теми долучилася Верещук, яка написала: "Так, я ходжу на NewsOne. Якщо у когось є питання, прошу мені їх поставити особисто завтра. Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео".

"Не*уй робити", – відповів Лерос своїй колезі.

"Сподіваюся, Ви знайдете час вибачитися за мати, а решта – все обговоримо спокійно і виважено, якщо Ви на таке здатні", – зреагувала Верещук.

До теми: Бійка "слуг народу" в Раді: що про її учасника знає пранкер Джокер