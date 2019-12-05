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      Бійка "слуг народу" в Раді: що про її учасника знає пранкер Джокер – фото

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      Пранкер Джокер у своєму листуванні згадував Лероса / колаж 24 каналу

      Пранкер Джокер оприлюднив декілька фото з листуваннями, у яких згадується учасник парламентської бійки нардеп Гео Лерос. У бесіді його згадують як "людину творчості".

      Так, цього разу Джокер від імені "слуги народу" Тищенка поспілкувався з мером Києва Віталієм Кличком. Відповідні зображення він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

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      Сьогодні побилися два нардепи від Зе – Бужанський і Гео Лерос. А мені якось доводилося чути це оригінальне прізвище. Коли листувався від імені Тищенка з мером Києва Кличком. Той встиг скласти свою думку про юного політика. І пару слів про Ткаченка,
      – зауважив він.

      Джокер натякнув, що продовження ще слід очікувати, але оприлюднив декілька скріншотів із листування.

      Ткаченко – людина творча! Податлива на дрібні пустощі… Останнім часом він із Гусовським та Антоненком багато часу проводять. А у нас всі говорять, що вони з "заднім приводом". Тому, брате, обережніше там у парламенті,
      – пише Кличко пранкеру-"Тищенку".

      Згодом Джокер надсилає Кличку фото Гео Лероса та просить Кличка написати щось про нього.

      Я добре його не знаю! Людина мистецтва… Член вашої фракції. Новий друг Ткаченка. Колишній мій радник, вів проект муралів. Прийшов, попросився малювати мурали і статус радника. А потім попросився відпустити його до вас. Зараз, мабуть, закони пише,
      – висловився про Лероса Кличко.


      Кличко у листуванні з Джокером написав, що думає про Ткаченка/ скріншот


      Кличко про Гео Лероса/ скріншот


      Кличко пранкеру Джокеру про Гео Лероса/ скріншот

      Що відомо про бійку в Раді між "слугами народу"? Вона сталася між нардепами Максимом Бужанським і Гео Леросом у стінах парламенту 5 грудня. Народні обранці побилися за колоною, розташованою в секторі "Європейської Солідарності". Бійка начебто трапилась через те, що Лерос у внутрішньому чаті образив свою колегу Ірину Верещук. Та, своєю чергою, поскаржилась на це Бужанському. Останній вирішив розібратися з Леросом за допомогою кулаків.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Пранкер Джокер Слуга народу Верховна Рада Максим Бужанський Віталій Кличко
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