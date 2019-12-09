Джокер написав Холодницькому: голова САП сам розповів про зміст листування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що листувався з пранкером, який називає себе Джокером. Той начебто пообіцяв надати зібрану про політиків та чиновників інформацію. Однак, передасть чи ні, використати її у кримінальних провадженнях – неможливо.

Представився Джокером, писав під ніком з фотографією Генерального прокурора та говорив, що має багато інформації: так описав своє листування з пранкером голова САП Назар Холодницький в ефірі ICTV.

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На моє прохання видати інформацію нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить,

– сказав Холодницький.

Примітно, що Джокер негайно відреагував у своєму телеграм-каналі на слова Холодницького: мовляв, чого б то деякі люди так полюбляли розповідати подробиці особистого життя.

Холодницький у тому ж ефірі розповів, що знає про спроби пранкера розіграти нардепів від його імені. Наприклад, Джокер писав Юрію Корявченкову ("Юзіку"), але пранк не вдався – депутат мав справжній номер голови САП. До того ж, пранкер писав російською, а Холодницький переконує, що листується лише українською.

Холодницький, до слова, вважає, що пранки в українській політиці – тренд 2019 року, і за ними може стояти не одна людина, а ціла команда.

При цьому керівник САП наголосив: використовувати матеріали пранкера в кримінальних провадженнях наразі неможливо – жоден закон такого не передбачає.