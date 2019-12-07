Джокер злив чергові таємниці життя "слуг народу": скандал навколо обрання заміни Яременку

У пропрезидентській фракції "Слуга народу", схоже, розгорівся черговий скандал. Цього разу щодо обрання нового очільника комітет Ради з питань зовнішньої політики. За словами однієї з претенденток на цю посаду Галини Михайлюк, проти неї категорично виступає керівництво, натомість люди її підтримують.

У пропрезидентській фракції "Слуга народу" відбулися внутрішні праймеріз щодо нового очільника комітет Ради з питань зовнішньої політики. Що стосується чинного голови Богдана Яременка, то він потрапив у секс-скандал, тому постало питання щодо його звільнення.

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За результатами праймеріз найбільшу підтримку здобули чинна голова української делегації ПАРЄ Єлизавета Ясько та чинна заступниця правоохоронного комітету Галина Михайлюк. Однак зрештою "слуги народу" головою комітету з питань зовнішньої політики все ж обрали Ясько.

Щодо цієї ситуації чергове гучне листування у своєму телеграм-каналі опублікував пранкер Джокер. Цього разу він спілкувався від імені представниці "Європейської солідарності" Ірини Геращенко. А переписувалася псевдо-Геращенко з Галиною Михайлюк.

Переписка "Ірини Геращенко" з Галиною Михайлюк щодо ситуації з обранням голови комітету з питань зовнішньої політики

Судячи з оприлюднених листів, Михайлюк говорить, що фракція не має спільної позиції щодо нового очільника комітету з питань зовнішньої політики. Також вона зазначає, що керівництво фракції принципово виступає проти неї, натомість люди підтримують.

Зокрема, каже Михайлюк, вона спілкувалася з керівником фракції Давидом Арахамією, і той щораз говорить "різні байки". Крім того, він поширив наклеп, що Михайлюк нібито не пройшла спецперевірку в СБУ. Згодом парламентарка примусила його це спростувати.

Щодо втручання з боку Офісу Президента, то вони, за її словами, взагалі не знають про фракційні розклади.

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Що відомо про Галину Михайлюк

Вона народилася 14 червня 1987 року у Києві. Закінчила Національний університет Одеська юридична академія (магістр права) та Одеський економічний університет (магістр з економіки). Також закінчила Йоркський університет у Великій Британії (спеціальність — міжнародне корпоративне та комерційне право). Має звання доктора юридичних наук.

У 2015 році її було призначено радником з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. А у 2016 році стала гостьовим лектором Університету Арканзасу в США.

На виборах до Ради у 2019 році увійшла до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 47. Наразі є заступником голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Водночас Михайлюк – член постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО.