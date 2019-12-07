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      Джокер злив чергові таємниці життя "слуг народу": скандал навколо обрання заміни Яременку

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      Пранкер Джокер опублікував переписку з Михайлюк, яка претендує замінити Яременка / Соцмережі

      У пропрезидентській фракції "Слуга народу", схоже, розгорівся черговий скандал. Цього разу щодо обрання нового очільника комітет Ради з питань зовнішньої політики. За словами однієї з претенденток на цю посаду Галини Михайлюк, проти неї категорично виступає керівництво, натомість люди її підтримують.

      У пропрезидентській фракції "Слуга народу" відбулися внутрішні праймеріз щодо нового очільника комітет Ради з питань зовнішньої політики. Що стосується чинного голови Богдана Яременка, то він потрапив у секс-скандал, тому постало питання щодо його звільнення.

      До теми! Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"

      За результатами праймеріз найбільшу підтримку здобули чинна голова української делегації ПАРЄ Єлизавета Ясько та чинна заступниця правоохоронного комітету Галина Михайлюк. Однак зрештою "слуги народу" головою комітету з питань зовнішньої політики все ж обрали Ясько.

      Щодо цієї ситуації чергове гучне листування у своєму телеграм-каналі опублікував пранкер Джокер. Цього разу він спілкувався від імені представниці "Європейської солідарності" Ірини Геращенко. А переписувалася псевдо-Геращенко з Галиною Михайлюк.

      Переписка "Ірини Геращенко" з Галиною Михайлюк щодо ситуації з обранням голови комітету з питань зовнішньої політики 

      Судячи з оприлюднених листів, Михайлюк говорить, що фракція не має спільної позиції щодо нового очільника комітету з питань зовнішньої політики. Також вона зазначає, що керівництво фракції принципово виступає проти неї, натомість люди підтримують.

      Зокрема, каже Михайлюк, вона спілкувалася з керівником фракції Давидом Арахамією, і той щораз говорить "різні байки". Крім того, він поширив наклеп, що Михайлюк нібито не пройшла спецперевірку в СБУ. Згодом парламентарка примусила його це спростувати.

      Щодо втручання з боку Офісу Президента, то вони, за її словами, взагалі не знають про фракційні розклади.

      Зверніть увагу! У "Слузі народу" пояснили провал голосування за звільнення Яременка

      Що відомо про Галину Михайлюк

      Вона народилася 14 червня 1987 року у Києві. Закінчила Національний університет Одеська юридична академія (магістр права) та Одеський економічний університет (магістр з економіки). Також закінчила Йоркський університет у Великій Британії (спеціальність — міжнародне корпоративне та комерційне право). Має звання доктора юридичних наук.

      У 2015 році її було призначено радником з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. А у 2016 році стала гостьовим лектором Університету Арканзасу в США.

      На виборах до Ради у 2019 році увійшла до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 47. Наразі є заступником голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Водночас Михайлюк – член постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО.

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      6 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Верховна Рада Скандал Пранкер Джокер Новини України Новини політики Слуга народу
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