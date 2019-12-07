Джокер слил очередные тайны жизни "слуг народа": скандал вокруг избрания замены Яременко

В пропрезидентской фракции "Слуга народа", похоже, разгорелся очередной скандал. На этот раз относительно избрания нового главы комитет Рады по вопросам внешней политики. По словам одной из претенденток на эту должность Галины Михайлюк, против нее категорически выступает руководство, зато люди ее поддерживают.

В пропрезидентской фракции "Слуга народа" состоялись внутренние праймериз относительно нового главы комитет Рады по вопросам внешней политики. Что касается действующего председателя Богдана Яременко, он попал в секс-скандал, поэтому встал вопрос о его увольнении.

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По результатам праймериз, наибольшую поддержку получили действующая глава украинской делегации ПАСЕ Елизавета Ясько и действующая заместитель правоохранительного комитета Галина Михайлюк. Однако в итоге "слуги народа" главой комитета по вопросам внешней политики все же выбрали Ясько.

Относительно этой ситуации очередную громкую переписку в своем телеграмм-канале опубликовал пранкер Джокер. На этот раз он общался от имени представительницы "Европейской солидарности" Ирины Геращенко. А переписывалась псевдо-Геращенко с Галиной Михайлюк.

Переписка "Ирины Геращенко" с Галиной Михайлюк относительно ситуации с избранием председателя комитета по вопросам внешней политики

Судя по обнародованным письмам, Михайлюк говорит, что фракция не имеет общей позиции относительно нового главы комитета по вопросам внешней политики. Также она отмечает, что руководство фракции принципиально выступает против нее, а люди поддерживают.

В частности, говорит Михайлюк, она общалась с руководителем фракции Давидом Арахамией, и тот каждый раз говорит "разные байки". Кроме того, он распространил клевету, что Михайлюк якобы не прошла спецпроверку в СБУ. Впоследствии парламентарий заставила его это опровергнуть.

Что касается вмешательства со стороны Офиса Президента, то они, по ее словам, вообще не знают о фракционных раскладах.

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Что известно о Галине Михайлюк

Она родилась 14 июня 1987 года в Киеве. Окончила Национальный университет Одесская юридическая академия (магистр права) и Одесский экономический университет (магистр экономики). Также закончила Йоркский университет в Великобритании (специальность — международное корпоративное и коммерческое право). Имеет звание доктора юридических наук.

В 2015 году была назначена советником по вопросам подготовки законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. А в 2016 году стала гостевым лектором Университета Арканзаса в США.

На выборах в Раду в 2019 году вошла в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 47. Сейчас является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. В то же время Михайлюк – член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.