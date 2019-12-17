Баканов назвал приоритеты в деятельности СБУ

Служба безопасности Украины сосредоточится на контрразведывательной деятельности. Зато расследованием экономических преступлений займется Бюро финансовых расследований.

Контрразведка станет приоритетом в процессе реформирования СБУ, об этом глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал в интервью "Интерфаксу".

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Баканов также отметил, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и опережать их.

Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований,

– пояснил он.

В то же время Баканов добавил, что в целом СБУ сосредоточится на контрразведке.

"Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир", – отметил глава СБУ.

Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием: