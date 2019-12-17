Баканов назвал приоритеты в деятельности СБУ
Служба безопасности Украины сосредоточится на контрразведывательной деятельности. Зато расследованием экономических преступлений займется Бюро финансовых расследований.
Контрразведка станет приоритетом в процессе реформирования СБУ, об этом глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал в интервью "Интерфаксу".
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Баканов также отметил, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и опережать их.
Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований,
– пояснил он.
В то же время Баканов добавил, что в целом СБУ сосредоточится на контрразведке.
"Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир", – отметил глава СБУ.
Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием:
- отказ от несвойственных функций и предотвращение расследования преступлений, не представляющих угрозу государственной безопасности Украины;
- расширение контрразведывательного вектора работы Службы безопасности и рискоориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
- внедрение гибкой структуры службы;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
- демилитаризация;
- повышение уровня заработной платы работников службы;
- деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, не совпадает со сроком каденции Президента Украины;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.