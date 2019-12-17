Баканов назвав пріоритети в діяльності СБУ
Служба безпеки України зосередиться на контррозвідувальній діяльності. Натомість розслідуванням економічних злочинів займеться Бюро фінансових розслідувань.
Контррозвідка стане пріоритетом в процесі реформування СБУ, про це очільник Служби безпеки Іван Баканов розповів в інтерв’ю "Інтерфаксу-Україна".
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Баканов також зазначив, що СБУ буде брати участь в розробці державної програми з протидії економічним злочинам та випереджувати їх.
Але якщо говорити про розслідування, то цим в перспективі, очевидно, буде займатися Державне бюро фінансових розслідувань,
– пояснив він.
Водночас Баканов додав, що загалом СБУ зосередиться на контррозвідці.
"Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність повинна бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ», – зазначив глава СБУ.
Які пріоритетні напрямки змін в СБУ визначили перед реформуванням:
- відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;
- розширення контррозвідувального вектору роботи Служби безпеки та ризикоорієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;
- впровадження гнучкої структури служби;
- скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;
- демілітаризація,
- підвищення рівня заробітної плати працівників служби;
- деполітизація керівної вертикалі Служби безпеки та призначення Голови СБУ на термін, що не збігається з терміном каденції Президента України;
- вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
- формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання прав та законних інтересів громадян.