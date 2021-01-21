Президенты Совета Европы и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Начнется процесс уже в 2021 году.

В адрес Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Офис Президента.

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Лидеры обоих институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и Евросоюза будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

В частности, в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации,

– говорят в ОП.

В каких направлениях будет происходить сотрудничество с Украиной

планируют углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах;

к подписанию уже в ближайшее время готовят соглашение о совместном авиационном пространстве;

начали работу предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Обратите внимание! В письме к Зеленского лидеры Совета Европы и Еврокомиссии также пообещали, что ЕС поможет Украине с доступом к вакцинам от коронавируса. Организация предпринимает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцинам от COVID-19.