Евросоюз анонсировал всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации в 2021 году: детали
Президенты Совета Европы и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Начнется процесс уже в 2021 году.
В адрес Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Офис Президента.
Читайте также Готова ли Украина к членству в ЕС и как на это реагируют европейцы
Лидеры обоих институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и Евросоюза будет таким же насыщенным, как и предыдущий.
В частности, в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации,
– говорят в ОП.
В каких направлениях будет происходить сотрудничество с Украиной
- планируют углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах;
- к подписанию уже в ближайшее время готовят соглашение о совместном авиационном пространстве;
- начали работу предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.
Поделиться новостью