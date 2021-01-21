Президенти Ради Європи та Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС. Розпочнеться процес вже у 2021 році.

На адресу Володимира Зеленського надійшов лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Лідери обох інституцій ЄС висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах України та Євросоюзу буде таким же насиченим, як і попередній.

Зокрема, цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію,

– кажуть в ОП.

В яких напрямках відбуватиметься співпраця з Україною

планують поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах;

до підписання вже найближчим часом готують угоду про спільний авіаційний простір;

розпочали роботу попередньої оцінювальної місії ЄС у контексті майбутньої угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Зверніть увагу! У листі до Зеленського лідери Ради Європи та Єврокомісії також пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. Організація робить кроки, щоб Україна щонайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.