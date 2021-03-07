ЕС должен использовать "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию, – евродепутат
Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Манфред Вебер заявил, что газопровод "Северный поток-2" можно использовать как политический инструмент против Москвы. Также он призвал "отказаться от наивности в отношениях с Путиным".
Источник:Spiegel
Относительно строительства газопровода Вебер подчеркнул, что этот проект "не в европейских интересах".
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Он считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "как рычаг во внешней политике".
Он ("Северный поток-2" – 24 канал) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в значительной степени против ЕС и его государств-членов. Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере,
– сказал Вебер.
Он призвал европейцев вести себя увереннее во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".
Строительство "Северного потока-2": главное
- Россия начала строительство газопровода в обход Украины еще в 2015 году. Сейчас работы уже почти завершили. Достроить "Северный поток-2" не могут из-за американских санкций на компании подрядчиков.
- США считают, что газопровод позволит России усилить давление на ЕС и Украину. Кстати, если его таки достроят, то наше государство ежегодно будет терять почти 1,5 миллиарда гривен.
- По данным СМИ, новый президент США Джо Байден хочет сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
- Украина обратилась к администрации американского президента Джо Байдена с просьбой усилить санкции против газопровода "Северный поток-2". За более жесткие ограничения выступают и чиновники в США.
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