Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Манфред Вебер заявил, что газопровод "Северный поток-2" можно использовать как политический инструмент против Москвы. Также он призвал "отказаться от наивности в отношениях с Путиным".

Относительно строительства газопровода Вебер подчеркнул, что этот проект "не в европейских интересах".

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Он считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "как рычаг во внешней политике".

Он ("Северный поток-2" – 24 канал) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в значительной степени против ЕС и его государств-членов. Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере,

– сказал Вебер.

Он призвал европейцев вести себя увереннее во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".