ЄС повинен використати "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію, – євродепутат
Голова найбільшої в Європарламенті фракції Манфред Вебер наголосив, що газопровід "Північний потік-2" можна використати як політичний інструмент проти Москви. Також він закликав "відмовитися від наївності у відносинах із Путіним".
Джерело:Spiegel
Щодо будівництва газопроводу Вебер підкреслив, що цей проєкт "не в європейських інтересах".
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Він вважає, що, оскільки уряд ФРН не має наміру зупиняти будівництво трубопроводу, Брюсселю необхідно використовувати його "як важіль у зовнішній політиці".
Він ("Північний потік-2" – 24 канал) економічно стабілізує систему Путіна, яка діє значною мірою проти ЄС і його держав-членів. Якщо російське керівництво не повернеться до партнерської співпраці, то трубопровід не зможе працювати повною мірою,
– сказав Вебер.
Він закликав європейців поводитися впевненіше в зовнішній політиці, зазначивши, що Європі необхідно "відмовитися від своєї наївності у відносинах із Путіним та іншими геополітичними гравцями".
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Росія почала будівництво газопроводу в обхід України ще у 2015 році. Наразі роботи вже майже завершили. Добудувати "Північний потік-2" не можуть через американські санкції на компанії підрядників.
- США вважають, що газопровід дозволить Росії посилити тиск на ЄС і Україну. До речі, якщо його таки добудують, то наша держава щороку втрачатиме майже 1,5 мільярда гривень.
- За даними ЗМІ, новий президент США Джо Байден хоче зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.
- Україна звернулася до адміністрації американського президента Джо Байдена з проханням посилити санкції проти газопроводу "Північний потік-2". За жорсткіші обмеження виступають й чиновники у США.
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