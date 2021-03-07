Голова найбільшої в Європарламенті фракції Манфред Вебер наголосив, що газопровід "Північний потік-2" можна використати як політичний інструмент проти Москви. Також він закликав "відмовитися від наївності у відносинах із Путіним".

Щодо будівництва газопроводу Вебер підкреслив, що цей проєкт "не в європейських інтересах".

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Він вважає, що, оскільки уряд ФРН не має наміру зупиняти будівництво трубопроводу, Брюсселю необхідно використовувати його "як важіль у зовнішній політиці".

Він ("Північний потік-2" – 24 канал) економічно стабілізує систему Путіна, яка діє значною мірою проти ЄС і його держав-членів. Якщо російське керівництво не повернеться до партнерської співпраці, то трубопровід не зможе працювати повною мірою,

– сказав Вебер.

Він закликав європейців поводитися впевненіше в зовнішній політиці, зазначивши, що Європі необхідно "відмовитися від своєї наївності у відносинах із Путіним та іншими геополітичними гравцями".