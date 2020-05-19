ЕС должен одолжить 500 миллиардов евро на восстановление экономики: заявление Меркель и Макрона

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление: в нем говорится о необходимости создания в ЕС фонда восстановления экономики. Для него планируют позаимствовать аж 500 миллиардов евро, отдавать которые кредиторам будут в течение 20 лет.

Важно, что согласование со стороны Меркель идеи создания фонда – это резкое изменение политики . Ранее Германия выступала против этого, несмотря на критику со стороны Италии и Испании, пишут в DW .

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В заявлении лидеров Германии и Франции Меркель рассказала, что деньги из фонда (речь о 500 миллиардах евро) будут выделять странам, которые значительно пострадали от COVID-19. Важно, что это будут дотации, а не кредиты.

Еврокомиссия (правительственное учреждение ЕС), чтобы наполнить фонд, должно одолжить деньги на финансовых рынках от имени Евросоюза . А для этого надо ей такие полномочия предоставить, то есть все 27 государств – членов Европейского Союза должны поддержать эту инициативу.

Чтобы отдать потом эти заемные деньги Германия, как сказала Меркель, готова вложить до 27% от необходимой суммы (такова и доля страны в бюджете ЕС в целом). Однако при условии, что погашение будет происходить в течение не менее 20 лет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к слову, назвала инициативу конструктивной и пообещала до 27 мая разработать детальный план ее реализации.

По неофициальной информации, добавим, изменение позиции Меркель вызвано тем, что ей удалось на переговорах внутри ЕС достичь договоренности об углублении интеграции Евросоюза . За это же выступает и Макрон – в частности, он считает, что Евросоюз должен иметь общие полномочия в сфере охраны здоровья (сейчас это дело каждой страны отдельно).