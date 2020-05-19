ЄС має позичити 500 мільярдів євро на відновлення економіки: спільна заява Меркель та Макрона

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон оприлюднили спільну заяву: у ній мовиться про необхідність створення у ЄС фонду відновлення економіки. Для нього планують запозичити аж 500 мільярдів євро, віддаватимуть які кредиторам протягом 20 років.

Важливо, що погодження з боку Меркель ідеї створення фонду – це різка зміна політики. Раніше Німеччина виступала проти цього, попри критику з боку Італії та Іспанії, пишуть у DW.

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У заяві лідерів Німеччини та Франції Меркель розповіла, що гроші з фонду (мовиться про 500 мільярдів євро) виділятимуть країнам, які значно постраждали від COVID-19. Важливо, що це будуть дотації, а не кредити.

Єврокомісія (урядова установа ЄС), аби наповнити фонд, має позичити гроші на фінансових ринках від імені Євросоюзу. А для цього треба їй такі повноваження надати, тобто усі 27 держав – членів Європейського Союзу повинні підтримати цю ініціативу.

Щоб віддати потім ці позичені гроші Німеччина, як сказала Меркель, готова вкласти до 27% від необхідної суми (такою є й частка країни у бюджеті ЄС загалом). Однак за умови, що погашення відбуватиметься протягом щонайменше 20 років.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, до слова, назвала ініціативу конструктивною та пообіцяла до 27 травня розробити детальний план її реалізації.

За неофіційною інформацією, додамо, зміна позиції Меркель викликана тим, що їй вдалося на переговорах всередині ЄС досягти домовленості про поглиблення інтеграції Євросоюзу. За це ж виступає і Макрон – зокрема, він вважає, що Євросоюз мав би мати загальні повноваження у сфері охорони здоров'я (наразі це справа кожної країни окремо).

13 травня стало відомо, що Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 мільярда євро допомоги. Більше – за цим посиланням.