Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Трамп уже не впервые настаивает на том, что европейские страны должны выделять не менее 2% ВВП на оборонные нужды. До недавнего времени этого придерживалась лишь одна треть стран.

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"Только 10 стран выполняли это требование, а после последних событий уже более 20 государств достигли этого показателя, однако есть те, кто до сих пор обходит это", – сказал он.

Проблемы Германии

По словам Ступака, у Германии возникли проблемы с расходами и доходами. Там есть дефицит бюджета, что составляет почти 17 миллиардов евро. По его мнению, именно поэтому было уменьшено вдвое помощь Украине.

Это не окончательное решение, оно может измениться, учитывая перерасчет средств позже. Я думаю, что с Германией должно быть все хорошо,

– высказался экс-сотрудник СБУ.

Он подчеркнул, что есть сообщения о загрузке немецкого военно-промышленного комплекса на помощь Украине. Это происходит не так активно, как бы хотелось украинцам, но процесс идет.

Позицией немцев сейчас является желание вооружаться. В Германии понимают, если не вложиться сейчас в оборону, то в будущем может и не придется,

– отметил Иван Ступак.