Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Трамп уже не вперше наполягає на тому, що європейські країни повинні виділяти не менше 2% ВВП на оборонні потреби. Донедавна цього дотримувалась лише одна третина країн.

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"Лише 10 країн виконували цю вимогу, а після останніх подій вже понад 20 держав досягли цього показника, проте є ті, хто досі оминає це", – сказав він.

Проблеми Німеччини

За словами Ступака, у Німеччини виникли проблеми із видатками та доходами. Там є дефіцит бюджету, що становить майже 17 мільярдів євро. На його думку, саме через це було зменшено вдвічі допомогу Україні.

Це не остаточне рішення, воно може змінитись, зважаючи на перерахунок коштів пізніше. Я думаю, що з Німеччиною має бути все добре,

– висловився ексспівробітник СБУ.

Він підкреслив, що є повідомлення про завантаження німецького військово-промислового комплексу на допомогу Україні. Це відбувається не так активно, як би хотілось українцям, але процес іде.

Позицією німців зараз є бажання озброюватися. У Німеччині розуміють, якщо не вкластись зараз в оборону, то у майбутньому може і не доведеться,

– зауважив Іван Ступак.