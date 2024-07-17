Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилася з проєктом бюджету. Там також виокремили питання виділення допомоги для України.

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Що закладуть в бюджет Німеччини на 2025 рік щодо виділення допомоги для України

В Reuters зазначили, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, але зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося, і уряд Німеччини, як і Британії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет наступного року буде менш щедрим для України. Уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро із приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році, про що зазначається у проєкті бюджету.

Бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

У агентстві вказали, що через кілька днів після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, канцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" (німецькою "історичний поворотний момент"), що передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 мільярдів євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде необхідно 28 мільярдів євро, пишуть в Reuters з посиланням на джерела в міністерстві фінансів. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 мільярдів євро.