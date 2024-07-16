Позицію уряду пояснив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. За його словами, Берлін не хоче надавати винищувачі нашій державі, оскільки це потребуватиме тривалого навчання для українських пілотів.

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Німеччина не хоче надавати Україні F-16

Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, незалежно від того, хто взагалі буде в змозі поставити такі літаки. Навіть якщо винищувачі виглядають так схоже ззовні, вони дуже відрізняються в управлінні. Йдеться про тривале навчання,

– заявив речник уряду.

Ба більше, повідомляється, що наразі у Німеччини немає жодного американського літака. Проблема полягає у тому, що їхні Повітряні сили побудовані на базі винищувачів Eurofighter Typhoon та багатоцільовий MRCA PA-200 Tornado.

Раніше стало відомо, що Федеральний уряд відхилив заклик лідера Християнсько-демократичного союзу про передання Україні німецьких винищувачів. Напередодні Фрідріх Мерц наголосив, що країна не має стояти осторонь постачання бойових літаків.

Зауважимо, що очільник ХДС Фрідріх Мерц наголошував, що Німеччина не має стояти осторонь постачання бойових літаків Україні. За його словами, треба дати ЗСУ можливість принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором.