У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, чи вплине заклик опозиції на позицію керівництва країни.

Зверніть увагу Перемовини про отримання винищувачів Gripen відновили: в Офісі Президента розповіли подробиці

Яка ймовірність передачі Eurofighter

На думку льотчика-інструктора, навряд чи Україна отримає від Німеччини літаки Eurofighter, бо вони складні й дорогі.

Пропозиція хороша. Однак літак Gripen вдвічі – втричі дешевший, але виконує ті самі функції, що й Eurofighter,

– зазначив Світан.

Втім, Повітряним силам ЗСУ потрібні не тільки повітряні судна, а й ракети. Адже літак – це лише платформа для запуску ракети або скидання авіабомб. Їх використовують як носіїв авіаційних засобів ураження.

Проблема не в літаках, а в засобах ураження, які передаватимуть партнери. З цим якраз нам можуть допомогти німці – одні Taurus чого тільки варті,

– додав військовий експерт.

На жаль, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі виступає проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Попри запит України, він вже тривалий час відмовляє Києву у постачані Taurus, що здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Одна з причин відмови – використання ракет потребує особистої присутності військових.