Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що "немає жодного сенсу" передавати Україні різні типи винищувачів.

До теми Німеччина не може стояти осторонь постачання бойових літаків Україні, – лідер ХДС

Німеччина не планує постачати Україні літаки

Уряд Німеччини не підтримав заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз розпочати постачання винищувачів.

Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,

– підкреслив Штеффен Гебештрайт.

Видання зауважило, що пропозиція Фрідріха Мерца не нова. Водночас додало, що Бундесвер не має літаків F-16.

З відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків, зокрема, багатоцільовий MRCA PA-200 Tornado та Eurofighter.

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Лідер ХДС висловлювався за більшу підтримку України в захисті від російської агресії, а також за постачання бойових літаків.