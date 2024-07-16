Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що "немає жодного сенсу" передавати Україні різні типи винищувачів.
До теми Німеччина не може стояти осторонь постачання бойових літаків Україні, – лідер ХДС
Німеччина не планує постачати Україні літаки
Уряд Німеччини не підтримав заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз розпочати постачання винищувачів.
Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,
– підкреслив Штеффен Гебештрайт.
Видання зауважило, що пропозиція Фрідріха Мерца не нова. Водночас додало, що Бундесвер не має літаків F-16.
З відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків, зокрема, багатоцільовий MRCA PA-200 Tornado та Eurofighter.
Дивіться також Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився, – Зеленський про F-16
Лідер ХДС висловлювався за більшу підтримку України в захисті від російської агресії, а також за постачання бойових літаків.