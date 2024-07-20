Усе це він згадав у своїй промові у суботу, 20 липня, з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера. Не вийшло й не зачепити словом російського диктатора Владіміра Путіна.

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Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу назвав підтримку України питанням історичної відповідальності своєї країни. За його словами, з огляду на історію, для Німеччини в цій ситуації "може бути лише одне місце" – на боці України.

У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинили опір злочинній російській агресивній війні,

– заявив він.

Канцлер Німеччини також не обійшов повз і Владіміра Путіна. Він наголосив, що наразі триває війна, "якою російські правителі відверто мають на меті завоювання України та знищення її як суверенної країни.

Як пояснив Олаф Шольц, це знову триває через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй". Він також закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", – додав політик.

До слова, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Раніше наш президент звертався із цим до союзників.