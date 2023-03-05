По данным СМИ, 28 января Молдова обратилась в Брюссель с просьбой о поддержке и сейчас Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена в этом месяце.
Смотрите также Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: как ЕС может повлиять на ее поведение
Когда новая миссия может начать работу
Отмечают, что в концепции эксперты внешнеполитической службы ЕС разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые должны быть единогласно одобрены правительствами ЕС.
"Желание направить гражданскую миссию в Молдову есть", – сказал дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.
Германия вместе с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией являются главными сторонниками проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.
В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.
Также ЕС хочет направить экспертов для консультирования страны по борьбе с кибератаками и дезинформацией.
Россия хочет расшатать ситуацию в Молдове
- Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове. На пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги. Директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский сообщил, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.
- Андриевский рассказал, что людей увозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги. Перед ними стоит конкретная цель дестабилизировать ситуацию в Молдове. Следующим шагом будет осуществление переворота.
- Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. В последние недели Кремль совершает ряд вбросов о возможном наступлении ВСУ на Приднестровье.