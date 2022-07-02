Инициатива будет опираться на шаги ЕС по отказу от российского угля, нефти и газа. Об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также Деньги не будут считать, – Омельченко считает, что "Газпром" может полностью остановить поставки газа

Детали плана

План будет дополнять усилия по ускорению развития возобновляемых источников энергии, в частности ветровой и солнечной. По словам Фон дер Ляйен, его готовят в случае чрезвычайных ситуаций для Европы, а представить должны уже в июле.

Цены на энергоносители высоки. Люди – это справедливо – ожидают, что мы что-то с этим сделаем,

– подчеркнула политика.

Инициатива будет сосредоточена на двух ключевых моментах. Президент Еврокомиссии отметила, что должно быть "четкое представление" о том, где можно сократить поставки энергоносителей из России, и сделать это "умно", а также сплотиться вокруг этого.

Украинское электричество может снизить зависимость Европы от газа России

Накануне, 30 июня, Украина начала значительный экспорт электроэнергии в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что еще один важный шаг на пути сближения Украины и ЕС. Он убежден, что украинское электричество может заместить значительную часть российского газа, потребляемого европейцами.

К теме – в ЕС нашли способ, как отказаться от газа России: видео