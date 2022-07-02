Ініціатива спиратиметься на кроки ЄС щодо відмови від російського вугілля, нафти та газу. Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Деталі плану

План доповнюватиме зусилля щодо прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії, зокрема, вітрової та сонячної. За словами Фон дер Ляєн, його готують на випадок надзвичайних ситуацій для Європи, а представити повинні вже в липні.

Ціни на енергоносії високі. Люди – це справедливо – очікують, що ми щось з цим зробимо,

– наголосила політикиня.

Ініціатива зосередиться на двох ключових моментах. Президентка Єврокомісії відзначила, що має бути "чітке уявлення" про те, де можна скоротити постачання енергоносіїв з Росії, і зробити це "розумно", а також згуртуватися навколо цього.

Українська електрика може знизити залежність Європи від газу Росії

Напередодні, 30 червня, Україна почала значний експорт електроенергії до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ще один важливий крок на шляху зближення України та ЄС. Він переконаний, що українська електрика може замістити значну частину російського газу, який споживають європейці.

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