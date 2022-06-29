Кремль може припинити постачання газу Європі

Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Він вважає, що у Європі не до кінця розуміють психологію Росії та те, що Кремль вирішив йти до кінця.

До теми Кремль вивів на поле битви головний резерв, – Омельченко про "Газпром" і шантаж ЄС

За його словами, у Москві готові пожертвувати грошима, репутацією та й взагалі всім, аби перемогти в цій війні. Там розраховують зробити це шляхом загрози заморожування Євросоюзу, підвищення цін та зупинки економіки.

Тут вже гроші рахувати "Газпром" не буде. Якщо ЄС прийме такі заходи, то я не виключаю, що "Газпром" може припинити подачу газу по всіх маршрутах,

– сказав Омельченко.

Він додав, що до таких дій потрібно бути готовими. Зокрема це стосується й України.

"Ризики нульового транзиту територією України надзвичайно високі, а це означає, що наш оператор за транспортною системою має перейти до плану "Ч", – пояснив експерт.

Це, вважає він, теж буде непросто, оскільки у підземних сховищах до початку опалювального сезону має бути щонайменше 15 – 16 мільярдів кубічних метрів газу, а зараз там є орієнтовно 10,6 мільярда кубометрів.

Ризики для України

Володимир Омельченко сказав, що аби в українських споживачів газу не було особливих проблем у зимовий період, потрібно подбати про достатні запаси вже зараз.

В України є достатньо потужний власний видобуток газу. Тож, за словами експерта, до опалювального сезону потрібно буде докупити орієнтовно 3 – 4 мільярди кубометрів газу. Він зауважив, що за таких обсягів мова не йде про критичні для держави суми, а Україна може взяти кредит. Головне – законтрактуватися та забезпечити закачку палива вже найближчим часом.

Омельченко припустив, що "Газпром" може припинити постачання газу Європі: дивіться відео