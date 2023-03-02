Специальный посланник ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвид О'Салливан заявил, что следующими шагами станет предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран.

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Что хотят изменить

Еврокомиссия планирует сместить акцент на обеспечении соблюдения тех санкций, которые уже есть. О'Салливан объяснил, что ведет переговоры со странами, которые потенциально могут использовать правительство России как платформу для обхода санкций. Дипломат анонсировал совместный визит в ОАЭ вместе с коллегами из США и Великобритании.

По словам О'Салливана, Европа создала немало лазейок для России по поводу санкций. Он привел пример компромиссов по санкциям со стороны Венгрии и Словакии, которым разрешили покупать российскую трубопроводную нефть для ее переработки.

Мы посмотрим, что можно и нужно сделать – в частности, для сохранения равных правил игры в Европейском Союзе,

– сказал О'Салливан.

Реакция МИД

спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал намерения ЕС. Он подчеркнул, что в 10 санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина:

ядерная энергетика – ограничение деятельности Росатома,

IT-технологии ,

продажа бриллиантов,

морская логистика.

Николенко отметил, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые она направляет на убийство украинцев.

Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока продолжается война в сердце Европы,

– добавил спикер.

В то же время, Украина поддерживает расширение санкционной коалиции, в частности путем привлечения стран Азии и Латинской Америки.