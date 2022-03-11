Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в пятницу, 11 марта.

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Там подчеркнули, что власти Европейского союза хотят предложить странам рассмотреть запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России.

Мы предложим ввести запрет на новые европейские инвестиции в российский энергетический сектор – от разведки до добычи,

– говорится в заявлении.

Добавим, что США уже расширили санкции в отношении России, которая начала кровавую войну против Украины. Запрет инвестировать в энергетический сектор России санкции коснутся всех отраслей экономики оккупантов.

Кроме того, Байден и лидеры G7 одобрили отмену для России привилегированного статуса в торговле.

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