Про це йдеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яку опублікували у п'ятницю, 11 березня.

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Там наголосили, що влада Європейського Союзу хоче запропонувати країнам розглянути заборону на нові інвестиції в енергетичний сектор Росії.

Ми запропонуємо запровадити заборону на нові європейські інвестиції у російський енергетичний сектор – від розвідки до видобутку,

– йдеться у заяві.

Додамо, що США вже розширили санкції щодо Росії, яка почала криваву війну проти України. Так, заборона інвестувати в енергетичний сектор Росії санкції торкнуться всіх галузей економіки окупантів.

Окрім того, Байден та лідери G7 схвалили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі.

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