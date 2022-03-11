Про нові економічні обмеження, покликані притягнути Путіна до відповідальності за напад на Україну, повідомили у Білому домі. Кожен партнер здійснюватиме дії відповідно до національних процесів.
Раніше Сенат Конгресу США схвалив 13,6 мільярда доларів допомоги Україні
Преференційний торговий статус: що це
Він відомий у США як постійні нормальні торговельні відносини (PNTR). Є ключовим принципом Світової організації торгівлі й фактично ставить імпортовані товари з країни на рівні з іншими торговими партнерами.
Чому це – так важливо
Позбавлення Москви такого статусу, який був наданий їй у грудні 2012 року, дозволить Байдену запровадити високі тарифи на російські товари або обмежити імпорт деяких товарів.
Інші кроки у відповідь на агресію Росії
- Байден оголосив, що США забороняють імпорт морепродуктів, алкоголю та діамантів з Росії.
- Під забороною й експорт предметів розкоші в Росію – також ювелірка, годинники і алкоголь.
- Білий дім заборонить нові інвестиції у всі галузі економіки Росії. Раніше мовилося лише про енергетичний сектор.
- Державі-агресорці не даватимуть пільг на позики та фінансування від МВФ і Світового банку.
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