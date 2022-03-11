Нові обмеження проти Росії
У Білому домі вирішили заборонити інвестування у будь-який сектор російської економіки. Відповідний указ підписав президент Джозеф Байден.
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Раніше президент США уже заборонив нові інвестиції у російський енергетичний сектор.
- Додамо, що США заборонять експорт предметів розкоші в Росію. Під забороною буде ювелірка, годинники і алкоголь.
- Окрім того, Байден та лідери G7 схвалили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі
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