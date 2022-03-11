Про це Байден говорив у своєму зверненні 11 березня. Також він розповів, які кроки надалі робитимуть США для покарання лідера окупантів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ президента.

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"Він має просити допомоги"

Президент Штатів пояснив, що передусім важливо не послаблювати санкційний тиск. Він вважає, що до цього мають активно долучатися Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Адже економіці Росії не можна давати розвиватися в таких умовах.

Путін – агресор. Він має поплатитися за це стабільністю у своїй країні, а потім просити фінансової допомоги у міжнародної спільноти,

– підкреслив Джо Байден.

Звернення Джозефа Байдена 11 березня: дивіться відео

Також він додав, що США продовжують посилювати тиск на представників країни-агресора. Зокрема, на корумпованих російських мільярдерів. Мовляв, вони обкрадають росіян і намагаються заховати брудні гроші закордоном.

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