Новые ограничения против России
В Белом доме решили запретить инвестирование в любой сектор российской экономики. Соответствующий указ подписал президент Джозеф Байден.
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Ранее президент США уже запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор.
- Добавим, что США запретят экспорт предметов роскоши в Россию. Под запретом будет ювелирная, часы и алкоголь.
- Кроме того, Байден и лидеры G7 одобрили отмену для России привилегированного статуса в торговле
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