О новых экономических ограничениях, призванных привлечь Путина к ответственности за нападение на Украину, сообщили в Белом доме. Каждый партнер будет осуществлять действия в соответствии с национальными процессами.
Ранее Сенат Конгресса США одобрил 13,6 миллиарда долларов помощи Украине
Преференциальный торговый статус: что это
Он известен в США как постоянные обычные торговые дела (PNTR). Является ключевым принципом Всемирной торговой организации и фактически ставит импортируемые товары из страны наравне с другими торговыми партнерами.
Почему это – так важно
Лишение Москвы такого статуса, предоставленного ей в декабре 2012 года, позволит Байдену ввести высокие тарифы на российские товары или ограничить импорт некоторых товаров.
Другие ответные шаги на агрессию России
- Байден объявил, что США запрещают импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.
- Под запретом и экспорт предметов роскоши в Россию – также ювелирка, часы и алкоголь.
- Белый дом запретит новые инвестиции во все отрасли экономики России. Раньше говорилось только об энергетическом секторе.
- Государству-агрессору не будут давать льготы на займы и финансирование от МВФ и Всемирного банка.