Главы министерств иностранных дел Евросоюза 14 августа соберутся на чрезвычайную видеоконференцию. Главной темой заседания станет ситуация в Беларуси.

Дипломаты также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

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Как в Евросоюзе уже отреагировали на кровавые протесты в Беларуси

Лидеры европейских государств осуждают силовые разгоны демонстрантов в Беларуси.

Уже высказались представители Евросоюза, а также лидеры Польши, Литвы и Германии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.

23 депутата Европарламента потребовали ввести санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси. Санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов, а также должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.

Между тем супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника призвала международное сообщество признать кандидатку от оппозиции Светлану Тихановскую единственным легитимно избранным президентом Беларуси.

Саму Тихановскую приютила у себя Литва и предоставила ей охрану.

Готова ли Беларусь к переговорам

МИД Беларуси заявляет о готовности начать диалог с иностранными партнерами в связи с масштабными протестами в стране.

В то же время у Лукашенко призвали европейские страны не делать поспешных выводов, а оценивать протесты объективно и без эмоций. Беларусь готова предоставить якобы конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за пределов страны.

Массовые протесты в Беларуси: что нужно знать

Массовые беспорядки в Беларуси вспыхнули после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.

Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать омоновцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и в последующие дни. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов. Правозащитники говорят о 4 погибших.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку. Рабочие крупнейших заводов и фабрик устроили акцию протеста.

Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Она призвала прекратить протесты. Однако, все указывает на то, что ее заставили это сделать, запугав угрозами.

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